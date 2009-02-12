Каждый третий трудовой мигрант в России - украинец

В 2008 году в России официально работало 10,2 миллиона трудовых мигрантов. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) России, львиная доля гастарбайтеров приехала в страну из Украины — 3,5 миллиона человек. Второе по численности место занимают мигранты из Казахстана. Их ФМС насчитала 1,38 миллиона. Замыкают тройку таджики — 984 тысячи, сообщает «Дело».

В основном украинцы зарабатывают на хлеб на российских стройках, в добывающей промышленности и домашнем сервисе. И даже несмотря на то, что в связи с кризисом работы в строительном секторе снизились, в Москве, Подмосковье и около Санкт-Петербурга ведется активное возведение частных домов, где и работают украинские гастарбайтеры.

В свою очередь украинские эксперты называют данные ФМС завышенными. «По официальным данным, которые мы имеем на сегодняшний момент, число украинских мигрантов в России составляет около 200 тысяч людей. По неофициальным — более 2 миллионов, но никак не 3,5 миллиона», — говорит координатор проекта исследования украинской трудовой миграции НАН Украины Игорь Марков.

По исследованию правозащитной организации Human Rights Watch, приезжающие в Россию на заработки трудовые мигранты становятся жертвами хозяев, которые повсеместно задерживают им выдачу зарплат, делают неоправданные вычеты, а порой вообще отказываются оплачивать выполненную работу.