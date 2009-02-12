Ирландия выделит 7 млрд евро на поддержку банков

Правительство Ирландии объявило о выделении 7 млрд евро (9 млрд долл) на поддержку банковской системы страны. Об этом заявил в среду ирландский министр финансов Брайан Ленихан. Государственные средства будут использованы для рекапитализации двух крупнейших банков страны – Allied Irish Bank и Bank of Ireland, передает Прайм-ТАСС.

Тем самым правительство Ирландии намерено повысить надежность банковской системы в глазах вкладчиков и международных рынков капитала в условиях мирового финансового кризиса.

В обмен на вливание средств, которые будут распределены поровну между двумя банками, ирландское государство получит по 25 проц капитала обоих финансовых институтов. Два банка будут выплачивать по 8 проц годовых от предоставленной им суммы национальному пенсионному фонду.

Они также обязались увеличить кредитование малого бизнеса, урезать заплату своего руководства, предоставить годовую отсрочку неплатежеспособным держателям закладных на жилье, чтобы они могли поправить свое финансовое положение и возобновить платежи по кредитам.

Министр финансов сказал, что государство не намерено увеличивать свою долю в Allied Irish Bank и Bank of Ireland, поскольку стремится избежать их национализации. Правительство надеется, что банки смогут привлечь частные инвестиции, которые позволят снизить государственное участие в их капитале.

По словам Б.Ленихана, два крупнейших банка Ирландии располагают "солидным буфером", который позволит им без потрясений перенести возможные дефолты заемщиков по предоставленным займам.

Ирландия оказалась в числе государств, ощутимо пострадавших от финансового кризиса. Правительство в январе было вынуждено национализировать третий по величие кредитный институт страны – Anglo Irish Bank.