Гривня уходит на выходные с курсом 26,58 за доллар

В пятницу, 28 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,55/26,58 гривень/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9713/29,0014 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5609 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 266,22 миллиона долларов.