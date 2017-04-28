Экономика Украины с начала этого года выросла на 2,3% - Минэкономразвития

Рост ВВП Украины в январе-марте 2017 года составил около 2,1-2,3%, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на собственные оценки министерства.

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Как отмечается в сообщении, ускорение роста ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, когда рост составлял 0,1%, обусловлено активизацией внешнеэкономической деятельности в сфере услуг, включая образование, здравоохранение, финансовую и страховую деятельность.

Ранее Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за апрель оценил рост ВВП в первом квартале 2017 года в 3%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.