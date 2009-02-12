Банки Киева задолжали в Фонд гарантирование вкладов
10:25, 12 февраля 2009Финансы
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Свыше 13 млн. грн.
По состоянию на 27 января банки Киева задолжали в Фонд гарантирования вкладов физических лиц свыше 13 млн. грн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева по результатам проверки банковских учреждений столицы на предмет полноты и своевременности уплаты ими обязательных платежей в фонд.
По актам прокурорского реагирования на данный момент банками-нарушителями уже погашено свыше 1 млн. грн. и в Фонд гарантирования вкладов физических лиц направлены гарантийные письма об уплате указанных платежей в полном объеме.
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