Банки Киева задолжали в Фонд гарантирование вкладов

По состоянию на 27 января банки Киева задолжали в Фонд гарантирования вкладов физических лиц свыше 13 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева по результатам проверки банковских учреждений столицы на предмет полноты и своевременности уплаты ими обязательных платежей в фонд.

По актам прокурорского реагирования на данный момент банками-нарушителями уже погашено свыше 1 млн. грн. и в Фонд гарантирования вкладов физических лиц направлены гарантийные письма об уплате указанных платежей в полном объеме.