Янукович получал украинскую пенсию в 15 тысяч в месяц еще год после бегства из страны - СМИ

Экс-президенту Виктору Януковичу около года после побега начисляли пенсию в размере 15 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют выписки о движении средств на двух счетах в "Сбербанке", пишет «РБК Украина».

В выписках отражено движение средств на счетах Януковича с июня 2013 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

Издание отмечает, что согласно одной из выписок, Пенсионный фонд в течение года после бегства из страны Виктора Януковича продолжал перечислять пенсию на его счет и последнюю такую выплату сделали 3 февраля 2015 года.

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Деньги на счета Януковича начислялись, а суммы отличались незначительно, всего на двух счетах Януковича в "Ощадбанке" на момент, когда были сделаны выписки, оставалось более 31 млн грн.

Как сообщал УНИАН ранее, Государственный банк АО «Ощадбанк» завершил перечисление в государственный бюджет Украины 1,5 млрд долларов США, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.