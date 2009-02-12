ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Газета «Голос Украины» в публикации «Местной власти не хватает финансов для решения неотложных проблем» подает интервью председателя Запорожского областного совета Александра Нефедова. Он прокомментировал обращение к Президенту, Кабинету министров и Верховной Раде, принятое на заседании внеочередной сессии Запорожского областного совета, в котором депутаты требуют пересмотреть государственный бюджет на 2009 год как не отвечающий интересам территориальных общин и не обеспечивающий соблюдения социальных стандартов.

http://www.golos.com.ua/rus/article/1234364553.html

Статья « В состоянии «до востребования» газета «Урядовый курьер» подает интервью начальника отдела ядерной безопасности Южно-Украинской АЭС Владимира Ростовского. Он рассказал о загрузке в активную зону третьего блока Южно-Украинской АЭС экспериментальной партии топлива компании «Westіnghouse». По его мнению, в 2011 году американское топливо должно перейти из статуса исследовательски-промышленного испытания в промышленное использование.

http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=817

Газета «Дело» в публикации «Черновецкий придумал бюджет» подает характеристики оказавшегося в распоряжении редакции проекта бюджета Киева на 2009 год. Директор «Института города» Александр Сергеенко констатирует: казна пуста, финансирование по всем направлениям будет урезано. В правительстве же не исключают, что команда Черновецкого специально «нарисовала» очень маленький бюджет, чтобы минимизировать отчисления столицы в центральную казну.

http://delo.ua/news/100706/

В материале «Треть всех трудовых мигрантов в России - украинцы» издание «Дело» подает сведения Федеральной миграционной службы (ФМС) России о том, что львиная доля гастарбайтеров приехала в страну из Украины — 3,5 миллиона человек. Приводятся также комментарии украинских экспертов, называющих данные ФМС завышенными.

http://delo.ua/news/100694/

Издание «Коммерсантъ» в статье «Нацбанк урбанизировал вклады» приводит содержание письма НБУ с просьбой к банкам возвращать средства городов с депозитов, ставшего реакцией на письмо премьер-министра Юлии Тимошенко от 2 февраля. В материале также предлагаются отзывы на данное письмо Нацбанка от представителей региональных органов власти и экспертов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117506

Об еще одном письме НБУ – №38-012/896-2112 – «Коммерсантъ» рассказал в материале «Курс сбрасывают с высоты». В нем регулятор обязал банки продавать безналичную валюту по курсу, не выше установленного НБУ, иначе они не смогут купить у него валюту, а потом и вовсе лишатся лицензии. Этот документ на страницах «Коммерсанта» комментируют банкиры.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117534

В статье «Ласло Капойи: прямые поставки электроэнергии из Украины в Венгрию полностью прекратились» издание «Коммерсант» предлагает интервью генерального директора венгерской System Consulting Ласло Капойи. Разговор идет о том, что государственная компания «Укринтерэнерго» начала радикальную реформу схемы экспорта украинской электроэнергии, устранив в одностороннем порядке бывших партнеров и создав единого посредника с государственной долей.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1117533

В материале «Трубы в Украине: трейдеры раскачивают рынок» портал «ugmk.info» представляет информацию представителя объединения «Укртрубпром» о том, что в январе тенденция к снижению производства в трубопроме усугубилась – выпущено 84,5 тыс. т труб, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе 2008 г. По сравнению с декабрем выпуск труб снизился практически на 30%.

http://www.ugmk.info/art/truby-v-ukraine-trejdery-raskachivajut-rynok.html

Газета «День» опубликовала статью «Призрак банкротства», в которой излагается мнение о сегодняшней ситуации в банковской системе Украины председателя Наблюдательного совета НБУ Петра Порошенко. Он констатировал, что Нацбанку не удалось обеспечить курсовую стабильность в прошлом году, и это остается одним из приоритетов его деятельности на 2009 год. Еще один приоритет — восстановление кредитования банковской системой украинской экономики.

http://www.day.kiev.ua/264397/

СМИ России

Издание «Ведомости» в материале «С колес на землю» подает предварительные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о количестве продаж автомобилей в России в январе 2009 года. Сообщается, что было продано 116 500 новых автомобилей российской и зарубежной сборки, включая легкие коммерческие. Таким образом, по сравнению с январем 2008 г. продажи упали на 33%, а с декабрем 2008 г. — и вовсе на 44,5%.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/12/181373

В статье «Закрыть дыру в бюджете» издание «РБК daily» цитирует начальника экспертного управления Президента России Аркадия Дворковича о проблемах с бюджетом в 2009 году. Чиновник заявил, что бюджетный дефицит в этом году может достичь 10% ВВП, и государству придется потратить на покрытие дефицита половину Резервного фонда.

http://www.rbcdaily.ru/2009/02/12/focus/401686

«Юрий Лужков подковал "блошку"» - так называется публикация в «Коммерсанте», рассказывающая о новых инициативах мэра Москвы Юрия Лужкова. Столичный градоначальник дал поручение префектурам открыть в каждом столичном округе так называемые блошиные рынки. В департаменте потребрынка мэрии вчера заявили, что в Москве появится не меньше десяти рынков, «где можно продать ненужную в хозяйстве вещь»…

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1117311

(УНИАН)