В Винницкой ОГА подчеркнули важность детенизации экономики Украины

Такое убеждение выразил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко в ходе заседания коллегии областной государственной администрации по итогам 1 квартала 2017 года, которая состоялась 28 апреля под председательством руководителя Винницкой области Валерия Коровия.

Как сообщил чиновник, с целью решения проблематики тенизации экономики, которая, по оценкам разных экспертов составляет в Украине от 30 до 60%, в регионе были приняты соответствующие распоряжения председателя облгосадминистрации, особое внимание в которых сосредоточено на вопросах роста уровня доходов жителей области, погашения задолженности по выплате заработной платы и выявлению лиц, работающих по найму без оформления должным образом трудовых отношений.

«С 1 января текущего года законодательно изменен размер минимальной заработной платы. Несмотря на пессимистичные прогнозы некоторых экспертов, это нововведение способствовало существенному увеличению доходов населения, росту поступлений в местные бюджеты и не лишило рабочих мест наемных работников, - отметил Андрей Гыжко, приведя в подтверждение данные Главного управления ДФС в Винницкой области. - Так, в течение 1 квартала 2017 года от работодателей области получено 22 123 сообщений о принятии на работу работников, тогда как по состоянию на аналогичную дату прошлого года количество сообщений составило 14 256. Результатом такой тенденции стало существенное увеличение фонда заработной платы, что, в свою очередь, обеспечило прирост поступлений местных бюджетов».

В то же время, по словам первого заместителя председателя ОГА, вызывает беспокойство ситуация по уменьшению количества работающих в некоторых субъектов хозяйствования. Наибольшее снижение численности застрахованных лиц наблюдается сейчас в Ильинецком, Могилев-Подольском и Теплицком районах.

В этом контексте руководитель Винницкой области Валерий Коровий дал задание подготовить соответствующее поручение председателя облгосадминистрации относительно проведения проверки в указанных районах для установления причин такой ситуации.

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«Одним из важных показателей официальной занятости является среднемесячное количество застрахованных лиц по Винницкой области, ведь это реальный реестр, который используется при расчете трудового стажа работника и влияет на размер его будущего пенсионного обеспечения. В этом вопросе мы тоже наблюдаем устойчивую динамику к улучшению, и наряду с сокращением занятых в бюджетной сфере на 2 тысячи человек, имеем рост работников в реальном секторе экономики на 17 тысяч», - отметил далее Андрей Гыжко.

Что же касается фонда оплаты труда, то, по словам первого заместителя председателя ОГА, за январь-февраль 2017 года он составляет 3 млрд. 9,8 млн. грн., тогда как год назад составлял 1 млрд. 963,3 млн. грн. «Существенное увеличение показателей оплаты труда уже в первом квартале 2017 году стало основой увеличения поступлений налога с доходов физических лиц и единого социального взноса. НДФЛ за январь-март 2017 года поступило в сумме 1 млрд. 23,7 млн. грн., что на 360,2 млн. гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, а ЕСВ поступило в сумме 1 млрд. 22,9 млн. грн., что больше на 317,6 млн. гривен», - сообщил чиновник.

Отметил Андрей Гыжко и рост количества вновь созданных субъектов – физических лиц-предпринимателей (на 3 138 плательщиков больше, по сравнению с прошлогодними показателями), и уменьшение на 8,4 % количества зарегистрированных безработных на учете в центрах занятости.

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Положительный эффект, по словам первого заместителя председателя ОГА, должен стимулирование работодателей к созданию новых рабочих мест путем компенсации части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. «На сегодня этой услугой воспользовались 105 работодателей, а на новые рабочие места трудоустроено 348 человек, что на 200 человек больше, чем в 2016 году», - отметил Андрей Гыжко.

Он также подчеркнул, что даже такой короткий период жестких мер по детенизации уже дал свой положительный результат. «Убежден, что ключевым ресурсом, который обеспечит повышения реальных доходов наших граждан является детенизация экономики. Такие меры позволят не только сбалансировать доходы работающих граждан, но также обеспечит ресурс для выплаты справедливых пенсий и наполнения местных бюджетов», - резюмировал Андрей Гыжко.