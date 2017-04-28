Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,56 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2656,0930 (28 апреля – 2655,1453)

100 EUR – 2903,1096 (28 апреля – 2889,0636)

10 RUR – 4,6611 (28 апреля – 4,6605)

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,55/26,58 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9713/29,0014 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5609 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 266,22 миллиона долларов.