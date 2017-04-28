Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,56 за доллар
Официальный курс НБУ на 3 мая: 100 USD – 2656,0930 гривни; 100 EUR – 2903.1096 гривни; 10 RUR – 4,6611 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2656,0930 (28 апреля – 2655,1453)
100 EUR – 2903,1096 (28 апреля – 2889,0636)
10 RUR – 4,6611 (28 апреля – 4,6605)
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Как сообщал УНИАН, 28 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,55/26,58 гривни/доллар.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9713/29,0014 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5609 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 266,22 миллиона долларов.