Около 60 украинских банков "в ожидании" временной администрации

Около 60 украинских коммерческих банков на сегодня находятся в финансовом состоянии, которое в скором времени потребует от них обратиться в Национальный банк за введением временных администраций.

Об этом УНИАН сообщил источник в НБУ.

Сейчас в данных банках проводятся проверки финансового состояния, по результатам которых, как утверждает источник в НБУ, они вынуждены будут обратиться в Нацбанк с просьбой ввести временную администрацию.

Напомним, в Украине помимо 6 банков, в которых на сегодня работает временная администрация, еще 9 банков задерживают платежи и выплаты депозитов. По словам председателя Совета Нацбанка Петра ПОРОШЕНКО, «задерживают проведение платежей и возврат депозитов 15 коммерческих банков». Он также отметил, что не исключает введения в данных банках временной администрации.

Напомним, на сегодня временная администрация введена в банках "Киев", "Причерноморье", "Надра", "Проминвестбанке", "Укрпромбанке", "Национальный кредит".