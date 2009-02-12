НБУ ослабляет контроль над банками

Национальным банком Украины принято постановление №49 "Об отдельных вопросах деятельности банков", в соответствии с которым ослабляются регуляторные требования к банковским учреждениям.

Как говорится в пресс-релизе рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", переданном УНИАН, постановление позволит ряду банков избежать нарушений определенных нормативов НБУ (адекватности капитала, кредитования инсайдеров и больших кредитов) в случае девальвации национальной валюты и расширяет возможности докапитализации банков за счет других составляющих капитала. По мнению экспертов, оно также позволит некоторым банкам избежать убытков при ухудшении качества кредитных портфелей, за счет смягчения требований к резервам под активные операции.

«При этом ослабление контроля над качеством кредитных портфелей банков со стороны регулятора позволит отдельным банковским учреждениям дольше скрывать реальные проблемы с качеством активов за счет самостоятельной пролонгации банками проблемных займов. Таким образом, такие действия регулятора можно рассматривать как частичное перекладывание ответственности на собственников и менеджмент, а также как попытку НБУ избежать вынужденного оперативного вмешательства (введение в банках временных администраций) в деятельность банковских учреждений», - считают специалисты агентства.

Рейтинговое агентство ожидает, что регулятором будут предприняты более конкретные действия, направленные на стабилизацию работы банковских учреждений.