Рубль укрепляется
11:14, 12 февраля 2009Финансы
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Шестой день подряд
Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 МСК повысился до 34,80 рубля за доллар с 35,83 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает k2kapital..
Таким образом, доллар подешевел на 1,08 рубля.
Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск.
Евро на открытии торгов на ММВБ опустилос ниже 45 рублей.
Рубль продолжил укрепление шестой день подряд на низких оборотах торгов благодаря клиентским продажам валюты и желанию участников рынка нащупать уровень предложение ЦБ.
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