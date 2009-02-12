Рубль укрепляется

Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 МСК повысился до 34,80 рубля за доллар с 35,83 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает k2kapital..

Таким образом, доллар подешевел на 1,08 рубля.

Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск.

Евро на открытии торгов на ММВБ опустилос ниже 45 рублей.

Рубль продолжил укрепление шестой день подряд на низких оборотах торгов благодаря клиентским продажам валюты и желанию участников рынка нащупать уровень предложение ЦБ.