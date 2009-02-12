ЕС удивлен

Кризис очень быстро охватил все отрасли промышленности. Индекс делового климата в Европе достиг рекордно низкой отметки за 25 лет своей истории. Размах и темпы рецессии стали неожиданностью для Еврокомиссии, сообщает Немецкая волна.

Еврокомиссия пришла к выводу, что экономический кризис привел к небывалому спаду во всех секторах промышленности в странах сообщества. Газета Financial Times Deutschland приводит слова комиссара ЕС по вопросам промышленности Гюнтера Ферхойгена (Günter Verheugen) о том, что размах и скорость распространения кризиса стали полной неожиданностью для Брюсселя.

В среду, 11 февраля, Ферхойген представил на заседании Еврокомиссии закрытый доклад о состоянии европейской экономики, в котором на примере перерабатывающей и горной промышленности приводились показатели спада производства и сбыта. Индекс делового климата BCI, введенный в 1985 году, упал до самой низкой отметки за всю свою историю.

Больше всего страдает автопром

Особенно пострадала из-за постоянных проблем с кредитами автомобильная промышленность Евросоюза, в которой напрямую занято 2,2 миллиона человек, а косвенно – 12 миллионов. "Доступность кредитов играет огромную роль в автоиндустрии, поскольку в Европе в кредит покупается от 60 до 80 процентов автомобилей", - говорится в документе.

Авторы доклада подчеркивают, что последствия кризиса отрицательно скажутся на производстве и безопасности продуктов питания: "Сочетание падающих цен в сельском хозяйстве и уменьшающегося доступа к кредитам окажет негативное воздействие на сельское хозяйство беднейших стран. Это приведет к серьезным последствиям касательно безопасности продуктов питания и еще большим колебаниям цен".

Стали из Европы трудно пробиться на мировые рынки

В сталелитейной промышленности эксперты Еврокомиссии зафиксировали спад заказов в размере от 43 до 57 процентов. Это объясняется, среди прочего, агрессивной политикой сбыта китайских производителей.

Кроме того, ряд стран, не входящих в Евросоюз, среди которых называются Россия, Китай, Индия, а возможно и США, ставят препоны закупкам стали, произведенной в ЕС.