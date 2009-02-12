Barclays подает иски в отношении бывших руководителей Bear Stearns

Британский банк Barclays PLC подготовил иски в отношении бывших руководителей американской инвесткомпании Bear Stearns, чье банкротство привело к потере 950 млн. долл., сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

В августе 2007 г. американский банк оказался в центре кризиса ипотечного кредитования. В результате два хедж-фонда под его управлением потеряли на инвестициях в ипотечные облигации почти все деньги клиентов (1,6 млрд. долл.), что вызвало панику на фондовом рынке.

Barclays обвиняет Bear Stearns в использовании хедж-фондов для сброса проблемных активов. В своем иске Barclays заявляет о том, что в мае 2007 г. управляющая компания Bear Stearns Asset Management увеличила один из своих фондов на 500 млн. долл., докупив пакет самых рискованных бумаг.

В результате произошел крах хедж-фонда High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Master Fund, единственным акционером которого и являлся британский банк.