Доллар в украинских банках покупают по 8,19 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня не изменился по сравнению с 11 февраля и составил 8,19 грн., курс продажи составил 8,31 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня составил 10,54 грн., курс продажи снизился на 0,4% – до 10,91 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине увеличился на 1,2% по сравнению с 11 февраля и составил 0,2053 грн., курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2437 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня составил 8,19 грн., продажи – снизился на 0,2% – до 8,30 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (на 0,1% дороже, чем 11 февраля), продают – по 10,92 грн. (на 0,6% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2059 грн. (на 0,6% дороже, чем 11 февраля), продают – по 0,2449 грн. (на 0,6% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 8,23/8,28 грн., евро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,20/0,23 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 10,45/10,85 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,20/8,30 грн., евро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,96226 грн., к российскому рублю – 0,21489 грн.