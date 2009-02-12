Эмиссия не превышает запланированного уровня - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что объемы денежной эмиссии не превышают запланированного уровня. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка в четверг.

Согласно предоставленной информации, в частности, темп прироста монетарной базы в 2008 году на 31,5% до 186,661 млрд. гривен был значительно меньше, чем в 2007 году (46%), и отвечал прогнозным ориентирам, в том числе критериям эффективности программы «stand-by», которая поддерживается Международным валютным фондом.

По информации НБУ, из-за обострения ситуации на финансовом рынке, начиная с октября прошлого года через валютный канал преимущественно осуществлялось изъятие денег из обращения, поскольку Национальный банк проводил операции по продаже иностранной валюты. «Одновременно происходил отток средств с депозитных счетов банков, что уменьшало их ресурсную базу. В таких условиях Национальный банк увеличил объемы поддержки ликвидности банков через механизмы рефинансирования, что увеличило долю кредитного канала в структуре эмиссионных операций в 2008 году до 78%, тогда как доля валютного канала составляла 18%», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в периоды превышения предложения иностранной валюты над спросом в структуре выпуска денег в обращение в Украине превалировал валютный канал. Так, в 2005 году его удельный вес составил 82% от общего объема выпущенных в обращение денег, в 2006 - 63%, а в 2007 - 94%. Доля кредитного канала в эти годы составляла от 6% до 37%.

Как сообщалось, монетарная база в январе т.г. уменьшилась на 3,6% – до 180 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% – до 491,8 млрд. грн.

Национальный банк в январе осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 4,7 млрд. грн., из них кредиты овернайт составили 2,2 млрд. грн., другие краткосрочные кредиты – 2,5 млрд. грн.

В утвержденных Советом Нацбанка Украины Основах денежно-кредитной политики на 2009 год темп роста денежной массы по итогам года предусмотрен на уровне 30–35%.