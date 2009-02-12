Британия заявляет о необходимости улучшить банковское регулирование

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о необходимости извлечь уроки из нынешнего финансового кризиса и улучшить систему регулирования банковской деятельности, передает Прайм-ТАСС.

Выступая сегодня перед 30 председателями парламентских комитетов по экономической ситуации в стране, Г.Браун сказал, что его правительство намерено реформировать систему регулирования работы банков с учетом допущенных в прошлом ошибок и добиваться аналогичных и скоординированных мер со стороны зарубежных партнеров Великобритании.

Премьер подчеркнул, что на предстоящем 2 апреля в Лондоне саммите стран "большой двадцатки" он поставит на повестку дня вопрос о необходимости реформирования не только национальных, но и глобальных банковских систем. "Необходимо обеспечить глобальное сотрудничество международных систем финансового регулирования",- сказал он.

Г.Браун напомнил, что половина кредитов, полученных британским бизнесом, были предоставлены зарубежными банками и небанковскими структурами, что, с одной стороны, ставит состояние британского бизнеса в зависимость от состояния глобального финансового-кредитного сектора, а с другой - вызывает потребность в координации деятельности кредитного и банковского секторов на международном уровне.

Касаясь ситуации в некоторых британских банках, которым правительство было вынуждено прийти на помощь, премьер заявил, что уроки из нынешней ситуации необходимо извлечь и руководителям этих банков. Он, в частности, указал на недопустимость в нынешних условиях сохранения системы премиальных бонусов, которые получали ведущие менеджеры банков по итогам года. "На ближайший период выплата бонусов должна быть прекращена,- сказал Г.Браун.- Система бонусов должна основываться на результативности деятельности банков в течение нескольких лет".

Премьер подчеркнул, что служащие банков, получивших огромную финансовую помощь со стороны государства - это прежде всего RBS и HBOS - не получат в этом году никаких поощрительных бонусов.