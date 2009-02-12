Украина – единственная страна Европы без антикризисной программы

Украина – единственная европейская страна, не имеющая комплексной антикризисной программы. Об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ.

По его словам, все государства принимают комплексные пакеты антикризисных мер, в частности, снижают налоговое давление, учетные ставки, отменяют авансовые платежи в бюджет. «Украина – единственная страна, которая не имеет национальной антикризисной программы, и это углубляет кризис», – сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что в Украине практически остановлены все государственные программы развития экономики, не приняты программы импортозамещения и стимулирования развития отечественного производства.

При этом А.КИНАХ отметил, что главные риски для развития Украины – не внешние, а внутренние. Это не скоординированная политика ветвей власти. «Это режим взаимного уничтожения, который делает заложниками экономику страны и общество», – подчеркнул он.

По мнению А.КИНАХА, на время кризиса необходимо ввести мораторий на повышение фискального давления на частный бизнес и экономику.