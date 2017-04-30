Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста украинского ВВП в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение темпов роста украинского ВВП в 2017 году до 2%, по сравнению с 2,3%, достигнутыми в 2016 году.

Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте агентства.

«Рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошел ожидания, но блокада (блокада товарооборота с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей – УНИАН) будет негативно влиять на добывающую, металлургическую и электроэнергетическую отрасли. Мы прогнозируем, что рост уменьшится до 2% в 2017 году перед увеличением до уровня 3% в 2018 году на фоне улучшения потребительского спроса и инвестирования», - отметили авторы документа.

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Также прогнозируется, что средний уровень инфляции в 2017 году снизится до 11,2% с 14,9% за 2016 год.

В агентстве также подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «В-» (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.

Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. Среди них - снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Вслед за суверенным были повышены рейтинги Киева и Харькова. Также эти рейтинги были подтверждены в начале апреля 2017 года.