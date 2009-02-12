Киевсовет заслушает киевлян, собравшихся возле мэрии

Депутаты Киевского городского совета решили заслушать на сегодняшнем заседании всех представителей инициативных групп киевлян, которые собрались возле мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 110 из 118 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Народный депутат от БЮТ и председатель столичной организации БЮТ Анатолий СЕМИНОГА зачитал в зале резолюцию, которая была принята сегодня митингующими.

В документе отмечается, что пикетирующие требуют «от господина ЧЕРНОВЕЦКОГО прекратить наконец свою деятельность». Они подчеркивают, что к этому решению и к проведению митинга их подтолкнула деятельность городского председателя, и в частности - повышение тарифов на проезд в транспорте, жилищно-коммунальные услуги, «разрушение» медицинской и образовательной отраслей столицы, «осуществление и установление новых поборов с граждан, уничтожение малого бизнеса, ограничение местного самоуправления и запугивание должностных лиц на уровне районов города”.

Митингующие призвали Киевсовет защитить жителей столицы «от произвольных решений ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Авторы резолюции требуют от депутатов Киевсовета не допустить повышения стоимости ЖКУ и отключения тепла в домах, сохранить муниципальные надбавки к заработным платам для работников медицинской и образовательной сфер; отменить решение Киевсовета, касающегося организации получения разрешительных документов и размещения МАФов; «прекратить произвольное введение поборов, финансовое и психологическое давление на сотрудников бюджетной сферы и предпринимателей».

По словам А.СЕМИНОГИ, копия резолюции будет направлена также в Секретариат Президента и Кабинет Министров Украины.

Он обратился к столичным депутатам с призывом проголосовать по пунктам настоящего документа и принять соответствующие решения относительно защиты интересов киевской общины.

Сейчас в Киевсовете объявлен очередной перерыв для организации выступлений представителей общественности в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, киевляне сегодня пикетируют мэрию, требуя отменить ряд решений. В частности, они требуют снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сохранить столичную бесплатную медицину.

Акция организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности, БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Участники акции также держат флаги Блока Виталия Кличко, «Народной самообороны» и др.

Пикетирующие также требуют от Киевсовета не делать детские и подростковые клубы города платными.

В акции принимают участие люди разного возраста, в том числе студенты, которые пришли с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и др.

По данным БЮТ, всего под стенами мэрии собралось более 10 тыс. киевлян, протестуя против деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.