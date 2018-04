Риски экономической и финансовой стабильности Украины растут

Риски макроэкономической и финансовой стабильности Украины растут. Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она добавила, что пока не наблюдается событий как внутри страны, так и извне, которые могли бы вызвать оживление на украинском фондовом рынке. По словам аналитика, в целом рынок неликвидный, спрос на акции как таковой отсутствует.

По ее мнению, «финансовые итоги 2008 года пока в полной мере не отразили негативные ожидания благодаря достижениям первого полугодия, когда кризис еще не затронул реальный сектор экономики, что позволило несколько скрасить общую картину». Реальные потери украинской экономики можно будет подсчитать только по итогам первого квартала либо первого полугодия 2009 года, когда негативный эффект от нарастающих дисбалансов проявит себя в полной мере, считает Е.ЕВДОЧЕНКО.

Кроме того, добавила аналитик, нарастающая политическая напряженность, связанная с предстоящими президентскими выборами в конце 2009 года и отсутствие консолидированной позиции всех ветвей власти не позволяет украинскому правительству принимать эффективные решения по стабилизации экономической ситуации в стране. По ее мнению, «в таких условиях решения осуществляются через призму собственных политических амбиций, что только усиливает противостояние между правящими политическими элитами и не принесет положительных результатов для экономики страны».

Как сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня, 12 февраля, торги в ПФТС открылись снижением котировок акций ОАО «Азовсталь» (bid –2,05%, ask –1,67%), ОАО «Укрнафта» (bid –1,55%, ask -4,38%) и концерна «Стирол» (bid –15%, ask -8,33%). Она отметила, что основное внимание участников рынка сосредоточено всего на двух бумагах – «Укрнафты» и «Азовстали», с которыми было заключено 7 и 3 сделки соответственно, а с момента открытия рынка по состоянию на 13:20 всего с акциями было заключено 13 сделок.