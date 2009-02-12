Промпроизводство в еврозоне снизилось в декабре на 12%

Промышленное производство в еврозоне в декабре 2008 года снизилось на 12% в годовом исчислении и на 2,6 % - в месячном. Как сообщает Reuters, об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Аналитики ожидали, что этот показатель снизится на 2,1% по сравнению с ноябрем 2008 года и на 8,9% по сравнению с декабрем 2007 года.

Eurostat пересмотрел динамику промпроизводства ноября: согласно новым данным, в месячном исчислении оно снизилось на 2,2% (а не на 1,6%, как сообщалось ранее), а в годовом - на 8,4% (ранее сообщалось о сокращении на 7,7%).

"Экономика стала резко двигаться к худшему в конце прошлого года после того, как финансовая система едва не потерпела крах", - сказал экономист Fortis Ник КОУНИС.

"Статистические данные свидетельствуют о том, что ЕЦБ необходимо предпринять более решительные действия. Это касается не только дальнейшего сокращения ключевой процентной ставки в марте, но и усилий, направленных на либерализацию финансовых условий путем расширения расходных статей баланса", - добавил Н.КОУНИС.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), понизивший процентную ставку на 225 базисных пунктов до 2,0% с октября 2008 года, сообщил о намерении еще больше сократить процентную ставку в марте на фоне усугубления рецессии и замедления темпов инфляции.