Кабмин рекомендовал НБУ ограничить объем рефинансирования

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство рекомендовало Национальному банку Украины ограничить объем рефинансирования банков в зависимости от их регулятивного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам.

«Рефинансирование не может превышать объемы регулятивного капитала банка. Это очень важно. Потому что, когда объемы рефинансирования уже существенно выше, чем собственный капитал банка – это слишком рискованная операция. Кроме того, это будет означать, что у банка очень серьезные вопросы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что правительство не приветствует банкротство банков, поэтому намерено использовать процедуру рекапитализации банковских структур.

«Именно такие принципы заложены в директиве. Я считаю, что они исключительно правильные и необходимо именно ими руководствоваться», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, выработанные правительством рекомендации были согласованы и поддержаны Нацбанком. «Никаких серьезных разногласий не было, потому что прежде, чем их внести на рассмотрение правительства, мы их очень тщательно обсудили с банкирами. Ведь, как вы понимаете, ресурс очень ограниченный, а желающих получить рефинансирование очень много, и нужно, чтобы не получилось так, что одни банки получили крохи… Должен быть системный подход, и каждый банк должен понимать свой потенциал в вопросах рефинансирования, то есть тот лимит, на который они могут рассчитывать», - пояснил первый вице-премьер.