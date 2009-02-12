СП: план поступлений в госбюджет в феврале не выполняется

Секретариат Президента Украины заявляет о недопоступлении и невыполнении доходной части государственного бюджета на 2009 год в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он отметил, что уже начинают поступать первые цифры по выполнению госбюджета в феврале, и они свидетельствуют, что, как и в январе, происходит невыполнение доходной части бюджета.

Р.ЖУКОВСКИЙ также отметил, что кроме этого, планируется, что уже в феврале Национальный банк перечислит в госбюджет еще 1 млрд. грн., что в сумме со средствами, перечисленными в январе, составит 50% запланированных перечислений в течение всего года.

Также Р.ЖУКОВСКИЙ подчеркнул, что госбюджет нуждается не просто в частичных изменениях, но в концептуальном пересмотре. «Необходимо в корне переписать бюджет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в обращении к народу возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО, и заявил, что правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.