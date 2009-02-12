Пинзеник подал в отставку

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду Украины о своей отставке.

Заявление В.ПИНЗЕНИКА обнародовано на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов Украины не имеет смысла.

Между тем, в эксклюзивном комментарии УНИАН министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил, что правительство сегодня на заседании не рассматривало вопрос об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

«Сегодня на заседании Министерство финансов представлял заместитель министра Игорь УМАНСКИЙ. В то же время, от него не было информации о том, что Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление. Этот вопрос вообще сегодня не обсуждался», - сказал П.КРУПКО.

При этом министр подчеркнул, что отставка В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов является компетенцией Верховной Рады Украины. П.КРУПКО также не стал высказывать предположения о возможных мотивах такого шага В.ПИНЗЕНИКА.

Дополнено.

Через час, после появления новости, с сайта Министерства финансов Украины исчезло заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА о его намерении подать в отставку с должности министра финансов Украины, которое "провисело" там примерно час.

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный восьмиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

Узнать причины такого развития ситуации в пресс-службе ведомства агентству УНИАН не удалось, так как ни один телефон этого подразделения не отвечает.

В приемной В.ПИНЗЕНИКА УНИАН сообщили, что министр «сейчас находиться на больничном».

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный шестиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

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Напомним, 27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.ПИНЗЕНИКА к Ю.ТИМОШЕНКО, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина в настоящее время переживает глубочайший с 1994 года кризис.

28 января пресс-служба Кабинета министров распространила заявление от имени В.ПИНЗЕНИКА. «Министр финансов Украины не пишет никаких тайных докладных записок правительству. Факт вчерашней публикации в некоторых СМИ «тайного доклада» я расцениваю как сфальсифицированную провокацию», - цитировала пресс-служба Кабмина В.ПИНЗЕНИКА.

Позже пресс-служба Министерства финансов Украины распространила другой комментарий В.ПИНЗЕНИКА.

“Я не знаком с публикацией в Интернете. Министр финансов пишет много докладных записок правительству. Они не предназначены для публичного обсуждения. Материалы, которые подлежат публичному обсуждению, размещаются на сайте Министерства финансов Украины. Факт вчерашней публикации я расцениваю как провокацию”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Позже стало известно, что В.ПИНЗЕНИК лечится в «Феофании», у него проблемы с давлением.