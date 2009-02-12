МВФ готов к диалогу, но ожидает изменений в экономике

В Секретариате Президента Украины заявляют, что Международный валютный фонд готов к дальнейшему диалогу с Украиной, но ожидает перемен в экономической политике правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он напомнил, что во время последних переговоров представители МВФ заявили, что меморандум о выделении Украине кредита нарушается вследствие несоблюдения требований, в частности о предоставлении миссии фонда проектов экономических документов для ознакомления до их принятия украинской властью.

В частности, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, это касается принятого государственного бюджета на 2009 год.

Также, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, МВФ не доволен тем, что министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК практически отстранен от принятия решений.

Кроме этого, по словам представителя Секретариата Президента, МВФ настаивает на внесении изменений в меморандум о кредите, в частности изменений, касающихся украинской экономической политики.

Р.ЖУКОВСКИЙ напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО сам настаивает на необходимости внесения корректив в экономический курс государства.

В связи с этим, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, МВФ заявляет, что готов к дальнейшему диалогу, но требует изменения экономической политики Украинского государства.

Он отметил, что такие изменения надо бы начать с внесения изменений в государственный бюджет и, как требует МВФ, проект таких изменений должен быть предоставлен фонду Кабмином для ознакомления перед его рассмотрением и принятием Верховной Радой.