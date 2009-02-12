Кабмин должен посоветоваться о кредите РФ или отозвать заявку

Секретариат Президента Украины заявляет, что Кабинет Министров должен направить главе государства Виктору ЮЩЕНКО проект директив на переговоры о выделении кредита в 5 млрд. долларов США или отозвать свою заявку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах получения заявленного правительством кредита в сумме 5 млрд. долларов от России или других стран, Р.ЖУКОВСКИЙ сказал: «Что касается России, то точка в этих переговорах не поставлена, украинская правительственная делегация не отозвана, а условия предоставления кредита российской стороной до сих пор не известны».

По убеждению Р.ЖУКОВСКОГО, правительство должно либо направить Президенту проект директив на такие переговоры с Россией или с другими странами, либо правительственная делегация должна быть отозвана из России и все договоренности должны быть отменены.

На вопрос о возможных последствиях, если правительство договорится о выделении кредита без согласования с Президентом, Р.ЖУКОВСКИЙ ответил, что такие действия со стороны правительства можно будет квалифицировать как нарушение установленной процедуры, и последствия могут быть очень негативными.

Справка УНИАН. На прошлой неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. долларов США.

7 февраля еженедельник "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также представители Министерства иностранных дел и Национального банка Украины.

Как сообщил источник издания в украинской делегации, во время встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о распределении имущества бывшего СССР, согласно которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной государственными долгами долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Вечером 7 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила у России кредит в 5 млрд. дол., но официальное обращение пока не поступало.