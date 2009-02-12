Кредитный рейтинг АКБ «Киев» понижен до уровня uaВВ

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" понизило долгосрочный кредитный рейтинг АКБ "Киев" (г. Киев) с уровня uaВВВ- до уровня uaВВ- с прогнозом негативный. Агентство также вывело кредитный рейтинг из Контрольного списка рейтингов.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Понижение кредитного рейтинга банка было обусловлено ухудшением платежеспособности банковского учреждения, снижением уровня информационной прозрачности, а также запретом на удовлетворение требований кредиторов сроком до 09.08.2009 г., в связи с введением в банке временной администрации.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высока зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.