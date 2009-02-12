Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0000/8,1500 грн., а к закрытию ценовые уровни снизились до 7,9500/8,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2340, к закрытию торгов сузился спрэд - 0,2300/0,2340. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6802 (-0,6698).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2800/1,2940. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2610/10,4835, к закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз –10,2080/10,3505.