В Конгрессе США хотят выделить Украине 560 миллионов долларов помощи

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Отмечается, что, в частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долларов.

“Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл.), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл., по сравнению с 2016 годом)”, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долларов, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которая состоится до 5 мая 2017 года. Далее его должен подписать президент США.