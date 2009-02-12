Ющенко обеспокоен отсутствием результатов общения Кабмина и МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что между правительством Украины и миссией Международного валютного фонда не состоялось результативного общения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал сегодня в интервью всеукраинскому еженедельнику «Корреспондент».

«Мне досадно, что три дня тому назад Украину покинула миссия Международного валютного фонда. Не состоялось то результативное общение, которое должно было состояться между правительством Украины и миссией. Проблема одна – мир не признает нарисованные в розовых тонах параметры экономики», – отметил глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, его тревожит, что миссия, которая работала в Украине свыше трех недель, покидает нашу страну только из-за того, что «просто не находит общей точки зрения с правительством что касается макроэкономики, бюджета, антикризисных действий».

«Миссия просто не видит готовности действовать», – подчеркнул Президент, добавив, что вместо этого готовность правительства к действиям заменена апелляциями к Россию с просьбой о предоставлении займа.

Президент убежден: правительство Украины должно немедленно пересмотреть свою экономическую стратегию, Государственный бюджет, параметры его дефицита и сделать главный финансовый документ страны более «реалистичным».

Как сообщал УНИАН, МВФ 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долл. для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛА сообщила в Киеве, что фонд планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что Украина получит второй транш кредита МВФ.

10 февраля она подчеркнула, что работа в этом направлении ведется, и, по ее убеждению, она будет завершена успешно.