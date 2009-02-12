Новые условия рефинансирования невыгодны небольшим банкам

Введение Национальным банком Украины новых условий рефинансирования коммерческих банков создаст дополнительные сложности для небольших и средних банков при привлечении средств НБУ, что может привести к сокращению количества комбанков в Украине к концу этого года.

Так прокомментировал УНИАН введение новых требований Нацбанка аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

По мнению аналитика, эти жесткие меры могут стать первым шагом, направленным на сокращение дефицита Госбюджета на 2009 год (30,1 млрд. грн.).

В.ГАБРИЕЛЯН напомнил, что на сегодняшний день Закон «О Государственном бюджете на 2009 год» предполагает выпуск ОВГЗ на сумму 69,4 млрд. грн., из которых 44 млрд. грн. должны быть направлены на рекапитализацию украинских банков. Кроме этого, по словам аналитика, ограниченность притока гривни в украинскую экономику должна поддержать курс национальной валюты в краткосрочной перспективе до тех пор, пока объемы поступлений инвалюты в страну не восстановятся во втором полугодии 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ввел дополнительные требования к банкам, претендующим на кредиты рефинансирования. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ (№57), вступившим в силу 9 февраля.

Нацбанк ввел дополнительные требования к коммерческим банкам, претендующим на кредиты рефинансирования сроком свыше 14 дней, стабилизационные кредиты или кредиты для поддержки ликвидности в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.