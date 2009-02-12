Девальвация гривни смягчит последствия кризиса

Девальвация гривни смягчит негативные последствия мирового кризиса на украинскую экономику. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на руководителя аналитического департамента Андрея БЕСПЯТОВА.

Как отмечается в отчете, девальвация гривни существенно превысила темп роста внутренних цен, тем самым способствуя росту ценовой конкурентоспособности украинской экономики, которая в течение последних лет неуклонно снижалась из-за высокой инфляции. Проводя параллели с валютным кризисом 1998-1999 гг., который также привел к заметному увеличению конкурентоспособности продукции отечественного производства, по мнению аналитика, можно ожидать, что сегодняшняя девальвация гривни будет стимулировать экспорт и препятствовать импорту, таким образом, способствуя уменьшению торгового дефицита и создавая предпосылки для более быстрого восстановления экономики.

В то же время, девальвация гривни негативно повлияет на импорт, создавая благоприятную почву для развития производителей продукции, ориентированной на внутренний рынок. Резкое удорожание импортных товаров на фоне сокращения реальных доходов населения и заморозки банковского кредитования делает отечественную продукцию намного более привлекательной для потребителей.

Тенденция к замещению импорта также создает предпосылки для размещения производственных мощностей крупных международных компаний в Украине, поскольку только таким образом они смогут сохранить свои позиции на рынке. Привлечь новые иностранные инвестиции удастся, в первую очередь, в отрасли, производящие товары народного потребления (продукты питания, одежда и др.).