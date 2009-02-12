Население Украины за 2008 год сократилось на 0,5%

Численность населения Украины на 1 января 2009 года составила 46 млн. 143,7 тыс. человек.

Такую предварительную информацию УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

В сообщении также отмечается, что на конец 2007 года численность населения составляла 46 млн. 372,7 тыс. человек. Таким образом, в течение 2008 года произошло уменьшение численности населения Украины на 229 тыс. человек или на 0,5%.

Природное сокращение населения в Украине за 2008 год составило 243 874 человек, количество новорожденных – 510 588, количество умерших – 754 462.

Число браков за 2008 год составило 321 992, число разводов – 166 845.

Численность населения города Киева на 1 января 2009 года составила 2 млн. 765,5 тыс. человек (на 1 января 2008 г. в Киеве проживало 2740,2 тыс. чел.).