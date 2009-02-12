МВФ предоставит Украине очередной транш

В Министерстве иностранных дел на Украину надеются, что Международный валютный фонд предоставит Украине очередной транш кредита для преодоления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента экономического сотрудничества МИД Украины Павел СУЛТАНСКИЙ.

«Я бы не был настолько пессимистическим в плане того, чтобы предсказывать, что МВФ откажется от дальнейшего сотрудничества», - сказал он.

По словам дипломата, для МВФ является «существенным элементом престижа» взаимопонимание с украинским правительством, а у украинского правительства есть не менее важная задача поладить с МВФ для того, чтобы найти компромиссное решение. «Здесь вряд ли есть смысл у одной или другой стороны пойти путем конфронтации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, МВФ 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долл. для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛА сообщила в Киеве, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что Украина получит второй транш кредита МВФ. 10 февраля она подчеркнула, что работа в этом направлении ведется, и, по ее убеждению, она будет завершена успешно.