НБУ не будет продавать валюту банкам, у которых высокий курс

Национальный банк Украины с 11 февраля временно не будет продавать валюту банкам, которые проводят валютные операции по курсу превышающему среднерыночный.

Об этом говорится в письме НБУ от 11 февраля №38-012/896-2112, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«Сообщаем, что Национальный банк Украины, начиная с 11 февраля 2009 года, временно не будет продавать иностранную валюту банкам, которые осуществляют валютные операции по курсу, который превышает среднерыночный» - говорится документе. «Для банков, которые систематически будут осуществлять валютные операции по курсу выше среднерыночного, будет приостановлено действие генерального соглашения об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке и применены другие меры влияния.

В письме НБУ указывается, что на 14.00 11 февраля 2009 года средневзвешенный курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины (среднерыночный курс) составлял 7,973 гривни за доллар при объеме торгов 190 млн. долл.