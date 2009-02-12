Нужна новая программа приватизации на 2009 год

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ убежден, что Украине нужна новая государственная программа приватизации на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Украине срочно нужна новая государственная программа приватизации на 2009 год. Если это не будет сделано, украинские стратегические предприятия будут распроданы за бесценок. И ярким примером этого является планируемая приватизация компании «Укртелеком», - заявил И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что в декабре 2006 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что стоимость “Укртелекома” составляет 10 млрд. долларов. Сегодня же Фонд государственного имущества оценил «Укртелеком” в 7,5 млрд. грн. (это меньше 1 млрд. дол.) «Меньше, чем за 3 года цена крупнейшего украинского оператора связи уменьшилась для Ю.ТИМОШЕНКО в 10 раз, - сказал И.КРИЛЬ. - Если так пойдет и дальше, украинские предприятия просто начнут дарить всем желающим».

Народный депутат считает, что для того, чтобы определить, за сколько продавать национальный оператор связи, Украине стоит посмотреть на пример соседних стран. «Так, маленькая Литва, население которой равняется населению Киева, продала свой «Телеком» за 750 млн. дол. Для Украины же цена должна быть как минимум в десять раз большей», - отметил И.КРИЛЬ.

«Правительству следует понять простое правило приватизации – продают тогда, когда цена на товар является наибольшей. Во время экономического кризиса цена на наши предприятия будет в несколько раз более ниже реальной. Это очевидные вещи, которые понятны каждому. Если этого не понимает премьер-министр, то или она плохой экономист, или имеет собственный интерес к объектам приватизации, - заявил он. – Если существуют проблемы с наполнением бюджета, тогда необходимо его менять, а не продавать стратегические предприятия».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”. Он отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составлять 25 млрд. грн.

9 февраля и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО в эфире «5 канала» сообщил, что, согласно предварительной оценке Фонда госимущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн.

Однако уже 11 февраля он заявил, что никаких решений относительно приватизации «Укртелекома» ни Кабинет министров, ни Фонд госимущества в последнее время не принимали. По его словам, «в СМИ фигурируют разные цифры, пока еще никаких расчетов в ФГИУ нет. Те цифры, которые фигурируют в СМИ, касаются прошлого года, и на сегодня они утратили свою силу».