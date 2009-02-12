Намерения одолжить 5 млрд. долларов у РФ противоречат логике

Намерения правительства позаимствовать 5 млрд. долларов у Российской Федерации под высокие проценты противоречат логике, поскольку эти средства можно привлечь без лишних политических и экономических рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель Украинской консалтинговой группы «Радичи» Василий ЯБЛОНСКИЙ.

По его словам, обнародованные в СМИ условия России для предоставления этого кредита, в частности, “высокий процент (ставка LIBOR плюс 8-9% годовых), согласие Украины на так называемый «нулевой вариант» по долгам и активам СССР, возможные политические обязательства относительно НАТО или Черноморского флота, свидетельствуют о том, что в случае заключения соглашения о таком кредите Украина может больше потерять, чем обрести».

В.ЯБЛОНСКИЙ считает, что «на России свет клином не сошелся». «Нужно искать займы там, где понимают и уважают национальные интересы Украины», - добавил он.

По словам эксперта, правительство США через пресс-секретаря Государственного департамента США Роберта ВУДА от 11 февраля заявило о том, что США готовы рассмотреть просьбу Украины о предоставлении кредита.

Он считает, что «США, правительства западных стран если и будут выдвигать дополнительные требования, то они по-прежнему будут касаться борьбы с коррупцией и оздоровления государственных финансов, такие условия будут на пользу Украине».

В.ЯБЛОНСКИЙ напомнил, что с инициативой обращения к Федеральной резервной системе США о получении кредита выступил экс-председатель Верховной Рады Украины, председатель «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Эксперт считает, что «это вполне здоровая и своевременная идея, которая в случае реализации украинской властью могла бы дать Украине шанс доступа к относительно дешевым ресурсам без значительных политических рисков».