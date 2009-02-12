Валютный рынок встал по стойке «смирно» в ответ на письмо НБУ банкам о недопустимости проведения операций по завышенному курсу.

Так прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Марьян ФЕДОРИШИН.

По его словам, «курс доллара сегодня послушно упал на 20 копеек и составил 7,95 грн./долл. к закрытию торгов». Аналитик прогнозирует, что НБУ будет сокращать объемы продаж из собственных резервов, поэтому административный запрет на торговлю по курсу выше 8 приведет к дефициту доллара на рынке. Валютный рынок не сможет долго существовать в таком режиме, и его участникам придется искать обходные схемы торговли валютой по реальному рыночному курсу, который будет превышать закрепленный искусственно на межбанке, считает М.ФЕДОРИШИН.

По мнению аналитика, сегодняшняя отставка министра финансов В.ПИНЗЕНИКА свидетельствует о нежелании правительства корректировать бюджет. В этом контексте вероятность получения второго транша МВФ снижается, что ухудшает перспективы гривни, отметил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 11 февраля временно не будет продавать валюту банкам, которые проводят валютные операции по курсу превышающему среднерыночный.

Об этом говорится в письме НБУ от 11 февраля №38-012/896-2112, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«Сообщаем, что Национальный банк Украины, начиная с 11 февраля 2009 года, временно не будет продавать иностранную валюту банкам, которые осуществляют валютные операции по курсу, который превышает среднерыночный» - говорится документе. «Для банков, которые систематически будут осуществлять валютные операции по курсу выше среднерыночного, будет приостановлено действие генерального соглашения об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке и применены другие меры влияния.

В письме НБУ указывается, что на 14.00 11 февраля 2009 года средневзвешенный курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины (среднерыночный курс) составлял 7,973 гривни за доллар при объеме торгов 190 млн. долл.