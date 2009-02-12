Промпроизводство в еврозоне снизилось на 12%

В декабре 2008 года промышленное производство в странах зоны евро снизилось на 2,6% по сравнению с ноябрем 2008 года, в ЕС-27 – на 2,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем 2007 года в декабре 2008 года промышленное производство снизилось на 12,0% в зоне евро и на 11,5% в ЕС-27.

В декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года производство в энергетическом секторе возросло на 1,1% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 5,7% в зоне евро и на 5,2% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – на 0,9% в зоне евро и на 0,8% - в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,5% в еврозоне и на 2,8% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 2,8% в еврозоне и на 3,0% в ЕС-27.

В декабре, по доступным данным, рост промышленного производства по сравнению с ноябрем зарегистрирован лишь в Литве на 1,1%.

Наибольшее снижение продемонстрировали Словакия (-12,7%), Ирландия (-10,2%), Румыния (-8,6%) и Германия (-4,9%).

В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,3% в еврозоне и в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 20,3% в еврозоне и на 19,2% в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 3,9% в еврозоне и на 4,1% - в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 11,7% в еврозоне и на 12,2% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 14,5% в еврозоне и на 14,1% в ЕС-27.

В декабре 2008 года, по доступным данным, промышленное производство по сравнению с декабрем-2007 снизилось во всех странах-членах.

Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-20,7%), Испании (-19,6%), Швеции (-18,4%), Румынии и Словении (по -17,5%).

В ноябре 2008 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 2,2% в обеих зонах.

В 2008 году к зоне евро принадлежали 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словакия, Кипр и Мальта.