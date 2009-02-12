Главное на 12 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Если все рухнуло и нечего хранить, храните спокойствие.

* * *

Хроника дня

Новость дня - министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду Украины о своей отставке. Заявление В.ПИНЗЕНИКА обнародовано на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов Украины не имеет смысла.

Через час после появления новости с сайта Министерства финансов Украины исчезло заявление Виктора ПИНЗЕНИКА, которое "провисело" там примерно час.

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный восьмиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

Узнать причины такого развития ситуации в пресс-службе ведомства агентству УНИАН не удалось, так как ни один телефон этого подразделения не отвечает.

В приемной В.ПИНЗЕНИКА УНИАН сообщили, что министр «сейчас находиться на больничном».

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный шестиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что отставка Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов не повлияет на единство коалиции.

«Все происходит в полной согласованности с партией «Реформы и порядок» (которую возглавляет В.ПИНЗЕНИК и которая входит в состав БЮТ - УНИАН), с коалицией, со всей фракцией. Нет никаких случайностей. Это общее решение, и оно абсолютно не повлияет на единство фракции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что в ближайшее время будет назначен новый министр финансов, однако не стала называть возможного преемника В.ПИНЗЕНИКА.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что В.ПИНЗЕНИК не выполнял функции министра финансов с конца 2008 года по состоянию здоровья. «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые покидают свои боевые позиции, уходят и занимаются другими делами», - прокомментировала Ю.ТИМОШЕНКО отставку В.ПИНЗЕНИКА.

Важная новость для валютного рынка.Национальный банк Украины с 11 февраля временно не будет продавать валюту банкам, которые проводят валютные операции по курсу превышающему среднерыночный.

Об этом говорится в письме НБУ от 11 февраля №38-012/896-2112, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«Сообщаем, что Национальный банк Украины, начиная с 11 февраля 2009 года, временно не будет продавать иностранную валюту банкам, которые осуществляют валютные операции по курсу, который превышает среднерыночный» - говорится документе. «Для банков, которые систематически будут осуществлять валютные операции по курсу выше среднерыночного, будет приостановлено действие генерального соглашения об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке и применены другие меры влияния.

В письме НБУ указывается, что на 14.00 11 февраля 2009 года средневзвешенный курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины (среднерыночный курс) составлял 7,973 гривни за доллар при объеме торгов 190 млн. долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0000/8,1500 грн., а к закрытию ценовые уровни снизились до 7,9500/8,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2340, к закрытию торгов сузился спрэд - 0,2300/0,2340. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6802 (-0,6698).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2800/1,2940. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2610/10,4835, к закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз –10,2080/10,3505.

НБУ на 13 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 12 февраля – 770.0000)

100 EUR – 988.1410 (на 12 февраля – 996.2260)

10 RUR – 2.2126 (на 12 февраля – 2.1489)

Нерадостная информация. Население Украины за 2008 год сократилось на 229 тыс. человек, или на 0,5%. Такую предварительную информацию УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Численность населения Украины на 1 января 2009 года составила 46 млн. 143,7 тыс. человек. На конец 2007 года численность населения составляла 46 млн. 372,7 тыс. человек.

Природное сокращение населения в Украине за 2008 год составило 243 874 человек, количество новорожденных – 510 588, количество умерших – 754 462.

Число браков за 2008 год составило 321 992, число разводов – 166 845.

Численность населения города Киева на 1 января 2009 года составила 2 млн. 765,5 тыс. человек (на 1 января 2008 г. в Киеве проживало 2740,2 тыс. чел.).

Кредит МВФ. В Секретариате Президента Украины заявляют, что Международный валютный фонд готов к дальнейшему диалогу с Украиной, но ожидает перемен в экономической политике правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он напомнил, что во время последних переговоров представители МВФ заявили, что меморандум о выделении Украине кредита нарушается вследствие несоблюдения требований, в частности о предоставлении миссии фонда проектов экономических документов для ознакомления до их принятия украинской властью.

В частности, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, это касается принятого государственного бюджета на 2009 год.

Также, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, МВФ не доволен тем, что министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК практически отстранен от принятия решений.

Кроме этого, по словам представителя Секретариата Президента, МВФ настаивает на внесении изменений в меморандум о кредите, в частности изменений, касающихся украинской экономической политики.

Р.ЖУКОВСКИЙ напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО сам настаивает на необходимости внесения корректив в экономический курс государства.

В связи с этим, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, МВФ заявляет, что готов к дальнейшему диалогу, но требует изменения экономической политики Украинского государства.

Он отметил, что такие изменения надо бы начать с внесения изменений в государственный бюджет и, как требует МВФ, проект таких изменений должен быть предоставлен фонду Кабмином для ознакомления перед его рассмотрением и принятием Верховной Радой.

Снова о газе. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не исключает возможности пересмотра цен на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго по завершении отопительного сезона.

Об этом сообщил председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО, комментируя вопрос УНИАН о возникновении существенного финансового небаланса НАК «Нафтогаз Украины» из-за повышения цены на импортный газ и фиксации его цены для предприятий ТКЭ на уровне декабря.

«После окончания отопительного сезона необходимо изучить все возможности финансового состояния "Нафтогаза", рассмотреть, возможно, внесение изменения в бюджет (увеличить сумму компенсации НАК «Нафтогаз Украины» по разнице цены импортного газа и фактической стоимости газа как товара, отпускаемого ТКЭ НАКом - УНИАН), потом только возвращаться к этому вопросу», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что даже в случае пересмотра цен в сторону повышения комиссия будет делать это поэтапно, опираясь на практику ежемесячного 3% увеличения, которое происходило в 2008 году.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что в ходе отопительного сезона пересмотр цен на газ может катастрофически сказаться на финансовом положении ТКЭ.

Как сообщил УНИАН представитель НАК «Нафтогаз Украины», при формировании финансового плана компании на 2009 год монополист предложил установить стоимость газа как товара, отпускаемого ТКЭ, на уровне 1520 грн. за тыс. кубометров (цена без учета тарифа на транспортировку, целевой надбавки, а также НДС).

«Компания будет настаивать на повышении цены газа для ТКЭ после окончания отопительного сезона, поскольку при заложенной в Госбюджете сумме компенсации (в рамках постановления Кабмина №440) в 1,6 млрд. грн. у компании будет существенный финансовый небаланс», - сказал собеседник агентства, отметив при этом, что НАК будет просить правительство и НКРЭ пересмотреть тарифы для ТКЭ с 1 апреля или, в крайнем случае, с 1 мая.

Станет ли жилье доступным? Вопрос непростой, но, по крайней мере, Кабинет министров Украины одобрил законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем» на заседании 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Как указывается в сообщении, целью законопроекта является создание условий доступности строительства или приобретения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих или утративших право на социальное жилье.

Законопроектом определяется понятие «доступное жилье» и требования к нему.

Согласно документу, государственная поддержка строительства (приобретения) доступного жилья осуществляется через оплату государством части его стоимости, предоставлении ипотечного кредита, государственных премий за накопление жилищных строительных сбережений на первый взнос по ипотечным жилищным кредитам. То есть, уплата части стоимости строительства доступного жилья или государственных премий за накопление жилищных сбережений на первый взнос осуществляются в случае наличия у гражданина свидетельства о праве на государственную поддержку.

Предусматривается, что ипотечный жилищный кредит предоставляется гражданину на строительство или приобретение доступного жилья уполномоченным банком, рефинансирование которого осуществляет Государственное ипотечное учреждение или Национальный банк, что позволит предоставить ипотеку по стоимости, ниже, чем в коммерческих банках.

С целью упреждения злоупотреблений с доступным жильем, предусматривается создание автоматизированной системы сбора, накопления, учета и предоставления информации о гражданах, имеющих право на доступное жилье, ведение Единого госреестра граждан, имеющих право на такое жилье; внедрение свидетельства на право на господдержку (форму, порядок выдачи, учета и оборота определяет Кабмин).

При этом определяется, что претендовать на господдержку по строительству жилья могут те граждане, среднемесячный совокупный доход которых в расчете на одно лицо не превышает четырехкратного размера среднемесячной зарплаты в регионе.

По словам министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ, средний размер доходов граждан Украины значительно меньше, чем стоимость жилья, и этот разрыв постоянно растет.

К примеру, в Киеве в 2002 году средний месячный доход составлял 643 грн., стоимость квадратного метра жилья в панельном доме – 1602 грн., в 2006 году эти показатели составляли, соответственно, 1729 грн. и 6045 грн. «При средней зарплате 1800 грн. в Украине среднестатистический украинец, откладывая 15% от своей зарплаты на жилье, сможет выплатить, например, однокомнатную квартиру за 140 лет, а в Киеве – за 250 лет, это без учета существующих сегодня процентов за кредит», - добавил министр.

Новости для киевлян. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет киевскую власть, в частности, мера Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, в расхищении городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Ю.ТИМОШЕНКО прокомментировала заявление О.ДОВГОГО о якобы большом объеме изъятий из бюджета Киева в Государственный бюджет.

«К сожалению, уже некоторые политики напоминают огрызки. На самом деле, бюджет сформирован по закону, в соответствии с доходами и макропоказателями, и нужно отдавать отчет, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ДОВГИЙ и вся эта камарилья просто разворовали бюджет за все эти годы, разворовали всю киевскую землю, бизнес-структуры, разворовали энергосектор и сегодня рассказывают о том, что больше им нечего грабить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что изъятия из городского бюджета осуществляются в соответствии с формулой, утвержденной еще в начале 2000-х годов.

«Эта формула работает до сих пор, и ее никто не корректировал. Все идет традиционно, как это происходило каждый год. Нет никаких дополнительных изъятий и нет никаких рекордных изъятий», - пояснила она.

В проекте бюджета Киева на 2009 год до минимума сводится финансирование популярных социальных программ. Об этом пишет еженедельник «Комментарии», которому удалось получить и проанализировать проект столичной сметы-2009.

Издание отмечает, что проект столичного бюджета-2009 сократился на 10 млрд. грн., по сравнению с бюджетом 2008 года, несмотря на заверение мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО подготовить бюджет на 10 млрд. долларов.

Общий объем поступлений в горбюджет, по расчетам Киевской городской государственной администрации, составит 15,6 млрд. грн., из которых 12,6 млрд. грн. доходов Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассчитывает приобщить в общий фонд, а 2,9 млрд. грн. - объем планируемых поступлений специального фонда бюджета. Сумма изъятий в казначейство составит 7,4 млрд. грн., из них Минфин вернет 1,6 млрд. грн.

Одним из главных новшеств бюджета-2009, пишут «Комментарии», является то, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен отобрать часть средств у районных администраций. «Если в 2008 году районам спускали план в 13,2% поступлений от доходов с налога физических лиц, то в 2009 г. город изъял у районов еще 3% - до 10,2%. Следовательно у районов забрали 147 млн. грн. При этом речь идет о защищенных статьях, а это - выплата зарплат медикам и учителям», - объяснила «Комментариям» первый заместитель председателя Шевченковской в городе Киеве районной администрации Галина ПАХАЧУК.

В проекте горбюджета-2009 до минимума сводится финансирование популярных киевских программ. Например, на городскую программу «Турбота» на 2006-2010 годы (социальные похороны и поддержка малоимущих) предлагается выделить 301 млн. грн., а не полмиллиарда гривен, как раньше. Нет в проекте и программы «Вода» (замена очистительных сооружений и разработка новых санитарных норм очистки воды). Программу «Лифт», успешно проваленную киевской властью в прошлом году (недофинансирование составило 50%), похоронят окончательно: на нее в 2009 году планируется выделить 46,8 млн. грн., этого не хватит даже для того, чтобы покрыть долги по ней за 2006-2008 годы, пишут “Комментарии”.

«Кроме того, в проекте горбюджета практически не предусмотрено обеспечение выплаты долгов Киева. КГГА не планирует финансировать долги по развитию районов, а это сотни миллионов гривен. Не заложено финансирование долгов по жилищно-коммунальным тарифам и по оплате за энергоносители», - подчеркивает секретарь бюджетной комиссии Киевсовета Наталия НОВАК.

В общей сложности на жилищно-коммунальное хозяйство Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен израсходовать в 2009 году 825 млн. грн., 458 млн. из которых проходят по специальному фонду, а следовательно под сомнением, то есть в случае экономии бюджетных средств это финансирование просто «законсервируют». В частности, по ЖКХ предусмотрено 465 млн. грн. на субвенции по газу, однако этих денег не хватит даже на то, чтобы покрыть убытки «Киевэнерго» прошлых лет.

В то же время, как отмечают «Комментарии», городские власти намерены выделить 8,8 млн. грн. на программу стерилизации бездомных животных. Параллельно с этим киевский градоначальник достаточно щедро подходит к финансированию пиар-поддержки своей работы. Так, планируется выделить 44 млн. грн. Главному управлению по вопросам взаимодействия со СМИ, из которых 25 млн. грн. предназначены на обеспечение теле- и радиовещания, 14 млн. грн. - на газеты и журналы.

Из других сюрпризов - новая норма проекта горбюджета, объяснить которую трудно самим чиновникам горадминистрации, - «целевой фонд специального фонда бюджета», на который в этом году планируется выделить 360 млн. грн. «Для меня это новшество остается загадкой. Насколько я понимаю, эта резервная статья - лично для ЧЕРНОВЕЦКОГО. Все его инициативы будут иметь поддержку в скрытом фонде», - объяснила «Комментариям» Г.ПАХАЧУК.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает возможным проведение еще одних досрочных выборов мэра Киева. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

В то же время премьер подчеркнула, что эти выборы должны инициировать киевляне.

«Мы инициировали и провели досрочные выборы. Киевляне во второй раз избрали ЧЕРНОВЕЦКОГО. Теперь досрочные выборы, и это было бы важно, чтобы инициировали сами киевляне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в соответствии с законодательством, жители Киева имеют право инициировать проведение референдума о выражении недоверия действующему мэру столицы. «Я думаю, что если киевляне соберут достаточное количество подписей, чтобы поменять мэра, то Верховная Рада обязательно на это откликнется и обязательно огласит досрочные выборы мэра. Лучше, чтобы сейчас это исходило не от политиков, а от киевлян», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о готовности поддержать такую общественную инициативу.

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ досрочно закрыл заседание сессии Киевсовета из-за того, что в зале возникла напряженная ситуация между выступающими представителями общины и отдельными депутатами. Однако после объявления о закрытии сессии лидер одноименного Блока Виталий КЛИЧКО сообщил о том, что в Киевсовете собрана 61 подпись депутатов за отстранение О.ДОВГОГО от председательства на этом заседании сессии и предъявил ему соответствующий документ.

Как передает корреспондент УНИАН, сформированная временная комиссия и депутаты, которые подписали документ об отстранении О.ДОВГОГО, намерены продолжить работу в сессионном зале.

Как стало известно, документ об отстранении секретаря Киевсовета подписали 32 депутата от фракции БЮТ, 15 депутатов фракции Блока Кличко, 9 – Блока Литвина (всего во фракции 11 депутатов, документ не подписали и.о. заместителя председателя КГГА, депутат Киевсовета Игорь ШОВКУН и заместитель председателя КГГА, начальник Главного управления жилищного обеспечения Михаил ГОЛИЦА – УНИАН), 2 депутата от фракции Николая Катеринчука и 3 депутата фракции Партии регионов (Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ, Яна ЩЕРБИНСКАЯ, Владимир ДЕЙНЕГА).

Депутаты Киевского городского совета продолжили заседание сессии и для этого избрали президиум, нового председателя, Счетную комиссию и секретаря для ведения протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты в комиссии и на должности секретаря и председательствующего заседания избраны единодушно на согласительном совете председателей фракций Киевсовета.

В зале остаются депутаты, в том числе Блока Леонида Черновецкого.

В соответствии с принятым решением, председательствующим назначен представитель фракции Блока Катеринчука Алексей РЕЗНИКОВ, секретарем избран представитель фракции БЮТ Сергей МЕЛЬНИК, в президиуме места заняли Татьяна МЕЛИХОВА (БЮТ), Виталий КЛИЧКО (Блок Кличко), Валерий МОШИНСКИЙ (Блок Литвина), Юрий ДМИТРУК (БЮТ), Валерий КАРПУНЦОВ (Блок Кличко).

Вместе с тем в сессионный зал вернулся секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, отстраненный депутатами от ведения заседания, который заявил присутствующим, что данное заседание должно быть «предметом прокурорского рассмотрения, поскольку является фальшем».

После этого он покинул сессионный зал. Депутатам после этого отключили свет.

В зале присутствуют также народные депутаты от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Международные новости.В декабре 2008 года промышленное производство в странах зоны евро снизилось на 2,6% по сравнению с ноябрем 2008 года, в ЕС-27 – на 2,3%. Об этом УНИАН сообщили в Евростате. По сравнению с декабрем 2007 года в декабре 2008 года промышленное производство снизилось на 12,0% в зоне евро и на 11,5% в ЕС-27.

В декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года производство в энергетическом секторе возросло на 1,1% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 5,7% в зоне евро и на 5,2% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – на 0,9% в зоне евро и на 0,8% - в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,5% в еврозоне и на 2,8% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 2,8% в еврозоне и на 3,0% в ЕС-27.

В декабре, по доступным данным, рост промышленного производства по сравнению с ноябрем зарегистрирован лишь в Литве на 1,1%.

Наибольшее снижение продемонстрировали Словакия (-12,7%), Ирландия (-10,2%), Румыния (-8,6%) и Германия (-4,9%).

В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,3% в еврозоне и в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 20,3% в еврозоне и на 19,2% в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 3,9% в еврозоне и на 4,1% - в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 11,7% в еврозоне и на 12,2% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 14,5% в еврозоне и на 14,1% в ЕС-27.

В декабре 2008 года, по доступным данным, промышленное производство по сравнению с декабрем-2007 снизилось во всех странах-членах.

Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-20,7%), Испании (-19,6%), Швеции (-18,4%), Румынии и Словении (по -17,5%).

В ноябре 2008 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 2,2% в обеих зонах.

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США снизило свой прогноз мирового спроса на нефть в 2009 году, передает ИА "Туран".

Сообщается, что согласно новому прогнозу, спрос на нефть сократится, по сравнению с 2008 годом, на 1,17 млн. баррелей и составит 84,70 млн. баррелей в сутки. Это на 0,4 млн. барр./сутки ниже предыдущего прогноза.

По оценке EIA, спрос на нефть восстановится в 2010 году, но окажется на 60 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза - только 85,92 млн. барр./сутки. Своего пика спрос на нефть в мире достиг в 2007 году, составив 85,9 млн. баррелей в сутки.

Потребление нефти резко сокращается в связи с экономическим кризисом. EIA ожидает, что спад мировой экономики в 2009 году составит 0,1% при спаде на 2,7% в США.

Спрос на нефть в США, по оценке EIA, упадет в 2009 году до 19,02 млн. барр./сутки, а в 2010 году его рост составит 19,24 млн. барр./сутки.

НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Безработный – могильщик украинской "буржуазии"?

http://economics.unian.net/rus/detail/4971

"Мы введем предварительное инспектирование зарубежных предприятий, поставляющих в Украину продукцию..." (Интервью)

http://economics.unian.net/rus/detail/5103