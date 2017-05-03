Дефицит внешней торговли Украины сократился почти на 24%

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-марте 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,261 миллиарда долларов, что на 23,8% меньше дефицита за январь-март 2016 года на уровне 1,655 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 11,8% - до 1,711 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 1,6 раза – до 450 миллионов долларов.

В марте дефицит внешней торговли составил 498 миллионов долларов, в том числе дефицит торговли товарами – 630 миллионов долларов, профицит торговли услугами – 132 миллиона долларов.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов.