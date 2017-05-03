НБУ в апреле пополнил резервы на межбанке на $400 миллионов

Национальный банк Украины в апреле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 402,3 миллиона долларов США.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель.

Читайте такжеМВФ обещает Украине еще три транша на $4,4 миллиарда до конца года за своевременные реформы

Также сообщается, что с начала года регулятор пополнил резервы на межбанке на 533,5 миллиона долларов США.

Нацбанк отметил, что в апреле на валютном рынке продолжался тренд укрепления национальной валюты, обусловленный ростом предложения иностранной валюты и ослаблением спроса на нее.

По оценкам НБУ, за месяц (по состоянию на 27 апреля) официальный обменный курс гривни к доллару США укрепился на 1,4%, с начала года - на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 апреля 2017 года получил очередной транш кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 миллиарда долларов, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.