G7 соберется сегодня в Риме

Совещание министров финансов и руководителей центробанков стран большой "семерки" (G7) состоится в Риме в пятницу, в центре внимания участников встречи будут меры противодействия финансовому и экономическому кризису, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в ходе форума будут обсуждаться риски, которые может породить рост протекционизма, возможные перспективы расширения Форума финансовой стабильности, пути улучшения ситуации на мировых рынках.

В преддверии заседания в Риме министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что необходимо координировать и синхронизировать действия по выходу из кризиса, нужно работать на восстановление доверия к банковской системе.

Он также выразил надежду, что на саммитах G7, а также G20, который состоится в Лондоне в апреле, будет признана необходимость пересмотра международных институтов. В первую очередь, по его словам, такие страны, как Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК) должны войти в Форум финансовой стабильности. Наконец, по мнению Дарлинга, необходимо бороться с любой попыткой протекционизма.

В субботу заседание пройдет в режиме G8: к дискуссии присоединится министр финансов России Алексей Кудрин. Он представит российское видение сложившейся ситуации в экономике, а также проведет ряд двусторонних переговоров.

Как сообщил журналистам источник в российской делегации, ключевым моментом обсуждения станет реформирование мировой финансовой архитектуры, меры по борьбе с глобальным кризисом и выстраивание новых стандартов международной финансово-экономической деятельности.

В "семерку" входят США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Япония и Германия.