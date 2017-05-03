Ликвидацию банка Курченко продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц еще на год продлил ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего собственнику также ликвидируемого "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация продлена до 20 мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год - до 20 мая 2017 года - продлил ликвидацию "Реал Банка", принадлежащего собственнику "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Реал Банка", принадлежащего собственнику "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, 22 мая 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения Нацбанка о признании данного финучреждения неплатежеспособным.

В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины сообщила о розыске бывшего главы НБУ Игоря Соркина и главы правления "Реал Банка" Владимира Агафонова в рамках уголовного дела, расследуемого Генпрокуратурой совместно с СБУ, по факту завладения Соркиным и Агафоновым средств НБУ и "Аграрного фонда" в размере 2,8 миллиарда гривень.