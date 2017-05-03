Ликвидацию банка Курченко продлили еще на год
Как сообщается на сайте Фонда гарантирования, ликвидация "Реал Банка" продлена до 20 мая 2018 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц еще на год продлил ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего собственнику также ликвидируемого "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация продлена до 20 мая 2018 года.
Как сообщал УНИАН, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год - до 20 мая 2017 года - продлил ликвидацию "Реал Банка", принадлежащего собственнику "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
Фонд гарантирования начал ликвидацию "Реал Банка", принадлежащего собственнику "Брокбизнесбанка" - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, 22 мая 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения Нацбанка о признании данного финучреждения неплатежеспособным.
В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины сообщила о розыске бывшего главы НБУ Игоря Соркина и главы правления "Реал Банка" Владимира Агафонова в рамках уголовного дела, расследуемого Генпрокуратурой совместно с СБУ, по факту завладения Соркиным и Агафоновым средств НБУ и "Аграрного фонда" в размере 2,8 миллиарда гривень.