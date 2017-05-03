Нацбанк поддерживает введение "разового декларирования"

Национальный банк Украины поддерживает введение "разового декларирования", что будет способствовать валютной либерализации и расширению налоговой базы в будущем.

Читайте такжеВ Украине могут ввести всеобщее декларирование доходов граждан и контроль расходов

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на обсуждение мер по борьбе с оттоком капитала из Украины при участии руководства НБУ и Министерства финансов.

Нацбанк напомнил, что в 2016 году при его поддержке на Нацсовете реформ были представлены и переданы в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики два законопроекта по противодействию снижению налоговой базы и перемещению прибылей за границу (BEPS) с учетом международных инициатив Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эти инициативы предусматривают введение 5 ключевых рекомендаций, включая раскрытие физлицами-резидентами участия в иностранных компаниях, ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами, предотвращение злоупотреблений с применением договоров об устранении двойного налогообложения, предотвращение избежания статуса постоянного представительства и введение раскрытия информации о структуре международных групп компаний.

Также сообщается, что две из предложенных 5 ключевых рекомендаций поддерживает и Министерство финансов, но без реализации всех ключевых рекомендаций провести полномасштабную либерализацию валютного регулирования будет невозможно.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в прошлом году заявляла о том, что считает первоочередным шагом внедрение в Украине плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, введение нулевого декларирования.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при этом субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества.