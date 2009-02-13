Рубль начал дорожать

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро уже четвертый день, сообщает Би-би-си.

По итогам торгов 12 февраля на ММВБ доллар подешевел на 78 коп. до 34,74 рублей (расчетами "завтра"), евро - на 1,27 руб. до 44,67 руб.

Бивалютная корзина потеряла в цене 1,2 рубля и опустилась ниже 40 рублей.

Согласно курсу Центрального банка, установленному на пятницу, доллар подешевел на 1,03 руб. и составил 35,83 руб., евро упал на 1,37 и составил 44,96 руб.

Некоторое укрепление рубля было ожидаемым, однако такого резкого повышения курса не ожидал никто, отмечает главный экономист "Уралсиба" Владимир Тихомиров.

Комплекс причин

С ним согласен и старший дилер Московского Кредитного банка Михаил Парасенко: "Рубль укрепляется уже пятый день подряд. Уже в среду было видно, что доллар и евро упадут. ЦБ просто зафиксировал такое падение. Все ожидали определенной корректировки курсов, но не такой серьезной".

Главной причиной укрепления рубля стала нехватка денег в банковском секторе, говорят эксперты.

В понедельник начинается период налоговых платежей, поэтому банки стали резко менять имеющуюся у них валюту.

Нельзя исключать и того, что Центральный банк решил в полной мере проучить валютных спекулянтов, утверждают аналитики.

"Когда ЦБ указал спекулянтам верхнюю границу коридора бивалютной корзины в 41 рубль, несколько дней спекулянты пытались ее пощупать, но многие факторы показали что ее невозможно будет пробить, - говорит Михаил Парасенко. - Во-первых, это заявления ЦБ и руководства страны, во-вторых, это конкретные шаги ЦБ по увеличению ставок по рублевым инструментам (репо, аукционы и так далее)".

"Спекулянты увидели, что ЦБ сильнее, и у них не выдержали нервы", - говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК "Велес капитал" Иван Манаенко.

По его словам, спекулянты сейчас руководствуются принципом: "Кто быстрее, тот больше и заработает".

Немалую роль в ослаблении доллара и евро сыграло и население.

Россияне тратят накопленное

Как рассказал экономист UniCredit Aton Владимир Осаковский, как только простые граждане увидели, что рост доллара остановился и даже немного начал снижаться, они предпочли избавляться от иностранной валюты.

"К тому же сейчас уже пришло время тратить накопленные средства, - добавляет Михаил Парасенко. - И тратить их приходится в рублях".

В 2008 году россияне потратили 2 триллиона рублей на покупку валюты, что в два раза больше, чем годом ранее.

В ближайшем будущем Центральный банк будет ждать, когда успокоятся спекулянты и население, уверяют аналитики. Однако резкого усиления, как и ослабления рубля финансовые власти не позволят, говорит Парасенко.

"В ближайшее время рубль будет расти до отметки в 33-34 рубля за доллар, потом на курс валюты будут влиять цены на нефть и другие макропоказатели. Если цена на нефть не опустится ниже 40-45 долл. за баррель, тогда можно ожидать курса в пределах 33-34 рублей за баррель", - отмечает он.

По данным ЦБ, международные (золотовалютные) резервы России за период с 30 января по 6 февраля 2009 года сократились на 4,6 млрд. долларов, а в процентном отношении примерно на 1,2% - с $388,1 млрд до $383,5 млрд. Однако, как сообщил глава ЦБ Сергей Игнатьев, сначала февраля Центробанк еще не проводил валютных интервенций.

Однако как рассказали Би-би-си опрошенные эксперты, часть средств из золотовалютных резервов все же могла быть истрачена на поддержание валюты.

"В моменты, когда рубль максимально приближался к отметке бивалютной корзины в 41 рубль, часть резервов могла быть потрачена на поддержку рубля. Определенные операции происходили вне рынка, напрямую с крупными банками страны", - рассказал один из аналитиков.