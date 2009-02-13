ЕЦБ прогнозирует дальнейшее снижение темпов экономики

Согласно февральскому прогнозу ЕЦБ, признаков быстрого окончания финансового кризиса нет. Все чаще заходит речь о снижении учетной ставки в качестве дальнейшей меры по стабилизации европейской конъюнктуры, сообщает Немецкая волна.

Несмотря на то, что в последнее время специалисты говорили о небольшой стабилизации в области экономики, последний прогноз европейского Центробанка (ЕЦБ), опубликованный 12 февраля, оказался неутешительным. Кризис будет затяжным, считают эксперты, и предсказывают "крайне незначительные темпы роста конъюнктуры и инфляции в еврозоне на 2009 и 2010 годы".

Чтобы обеспечить стабильный уровень цен, в среднесрочной перспективе необходимо учитывать темп роста инфляции, который в последнее время ослабился. Европейский Центробанк называет стабильным подорожание в пределах двух процентов, однако по данным, приведенным агентством dpa, в январе этот показатель был на уровне 1,1 процента. В течение года возможны еще более серьезные колебания, предостерегают эксперты.

Европейский Центробанк планирует снижение процентной ставки

Чтобы стимулировать конъюнктуру и повысить уровень деловой активности Европейский Центробанк планирует дальнейшее понижение процентной ставки. "В этом вопросе у нас еще есть потенциал", - заявила 12 февраля в интервью австрийскому радио ORF член совета директоров Гертруде Тумпель-Гугерелль.

Напомним, в начале февраля было принято решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2 процентов годовых. Тем не менее, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не исключил, что следующего снижения ставки рефинансирования можно ожидать уже в марте текущего года.

Член совета ЕЦБ Эркки Лииканен, который одновременно является директором Центрального банка Финляндии, прогнозирует обострение финансового кризиса. "Я бы не сказал, что самое плохое уже позади, несмотря на то, что финансовый рынок по некоторым показателям показывает улучшение", - отметил он 12 февраля. Экономический кризис расширяется и будет дольше, чем мы предполагали, - таков неутешительный прогноз финского эксперта.

Еврокомиссия бьет тревогу

Между тем как сообщает 12 февраля газета Financial Times Deutschland, в связи с экономическим кризисом Европейская Комиссия отмечает значительное понижение производства практически во всех отраслях промышленности. Масштабы и темпы кризиса оказываются совершенно неожиданными, цитирует газета слова комиссара ЕС Гюнтера Ферхойгена (Günter Verheugen).

В докладе, составленном ЕС для внутреннего пользования, указывается на особые трудности автомобилестроения в связи с проблемами кредитования. Это объясняется тем, что большинство личных автомобилей покупаются в кредит. В сталелитейной промышленности предприятия потеряли добрые 57 процентов заказов. Ситуацию усугубляет агрессивная коммерческая политика Китая и протекционистские меры многих неевропейских стран, говорится в докладе.