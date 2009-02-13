Доллар в мире растет к иене

Доллар растет к иене в пятницу на фоне роста региональных фондовых рынков после небольшого снижения, вызванного продажей доллара японскими экспортерами и сомнениями в эффективности действий правительства США по борьбе с рецессией, сообщает Рейтер.

Накануне доллар вырос к иене после роста американского фондового рынка на слухах о том, что администрация Барака Обамы готовит программу субсидирования ипотечных кредитов.

"Акции растут, и рынок следует тенденции иностранных рынков, где иена упала на новостях о помощи ипотечному кредитованию в США", - сказал трейдер одного крупного японского банка.

Доллар в пятницу вырос на 0,3 процента до 91,20 иен. Евро поднялся на 0,4 процента к доллару до $1,2912 и на 0,8 процента к иене до 117,80 иен.

Хотя участники рынка будут следить за ходом встречи министров финансов "Большой семерки" в Риме в пятницу и субботу, по их мнению, эта встреча вряд ли окажет существенное влияние на курсы основных валют.

"Немногие игроки рынка ожидают, что встреча серьезно повлияет на иену", - сказал стратег Royal Bank of Scotland Масафуми Ямамото.

Министр финансов Японии Соичи Накагава сказал в пятницу, что не собирается поднимать на встрече вопросы валютного рынка, подчеркнув, что резкие скачки курсов нежелательны.