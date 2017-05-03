Порошенко: конфискованные $1,1 миллиарда режима Януковича зачислены на счета Госказначейства

Конфискованные средства режима Януковича в размере 1,1 млрд долл. сегодня зачислены на счета Государственной казначейской службы.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко со ссылкой на слова главы государства в ходе совещания с министром финансов Украины Александром Данилюком и главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

По его словам, зачисление указанных средств позволит укрепить финансово-банковскую систему, увеличит стабильность гривни и создает инвестиционную привлекательность украинской экономики.

«Кстати, я хочу сообщить, что на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемых собственников, которые бы показали свои претензии на эти деньги, так и не появилось», - отметил глава государства и добавил, что благодаря решительным действиям правоохранительных органов и решению суда справедливость в этом вопросе была восстановлена.

«Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, путем направления этих средств на защиту наименее защищенных слоев населения. А эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства», - подчеркнул Порошенко.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

«Это будет способствовать стабилизации финансовой системы страны и это очень позитивный сигнал», - цитируются в сообщении слова министра.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.